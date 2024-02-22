涉3年前藥後狎男友人胞弟　無業男否認猥褻及與男童肛交罪

無業男子涉於3年前到其男友人的家中，並在使用毒品後與朋友的14歲同父異母胞弟互相口交及進行肛交。該無業漢其後被捕，並被控向16歲以下兒童作猥褻行為及向16歲以下男童作同性肛交罪。被告今（22日）於高院否認該兩罪，並由控方讀出開案陳詞。據庭上披露，該名被告男友人亦曾與其胞弟（即本案事主）肛交，且已認罪及將就本案出庭作供。

現年36歲的無業被告熊思昊，被控於2020年8月8日在旺角1個單位，向當時14歲的男童X作出嚴重猥褻行為及於同日同地與X肛交。據控辯雙方同意案情指X於2006年4月出生，案發時與其同父異母兄長A.J.B.D.(現年32歲）居於旺角一單位。X的兄長早前已承認向X作出猥褻行為、製作兒童色情刊物及與X肛交等16項控罪。

據控方就本案的開案陳詞指，案發前一晚，A.J.B.D.把作為其友人的被告帶返家中。單位內只有他們2人及X，有人在單位使用毒品，至案發時被告與X曾互相口交，被告亦與X肛交。被告於其後被捕，警誡下稱當時在毒品影響下感興奮，並稱：「我捉住佢（A.J.B.D.)細佬同X佢屎忽」。他又稱知道X 當時只有十多歲。控方又指A.J.B.D.稍後會出庭作供。

案件編號：HCCC 21/2023