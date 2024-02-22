居屋重售錦駿苑共37宗撻訂　啟翔苑二次成交價跌27.4萬

樓市下滑，當年萬眾矚目的綠置居啟鑽苑至今錄得破天荒121宗「撻訂」記錄，而「居屋2023」的重售單位亦不能倖免。「居屋2023」推出多個重售屋苑，包括大熱位置的鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑，其中錦駿苑至今共錄得37宗「撻訂」；而啟翔苑的首宗交易亦被「撻訂」，第二次成交與首次成交相差27.4萬港元。

啟翔苑為「居屋2020」的新推售單位，當年的「樓王」亦在其中，直至今期「居屋2023」重售，其中啟翔苑一共錄得16宗「撻訂」記錄，當年首宗成交逾500呎的單位，位於B座24樓8號室，首次成交售價為480萬港元，但在跌市重推後，今年1月31日以452.6萬港元成交，與首次成交價差距達27.4萬港元。

資料顯示，「居屋2023」4個屋苑共推出61個重售單位，其中錦駿苑有最多單位重售，共36個，所有重售單位售價介乎163.2萬元至452.6萬港元，現時揀樓過程仍在進行中，售價亦較初次售出時的售價為低，前後售價差距介乎11.3萬港元至27.4萬港元。