會展舉行皮草時裝展　動保團體場外扮被困動物抗議

披上動物毛皮製成的外套看似時尚，但兔子及龍貓等動物卻因要滿足部分人的欲望，而遭暴力殺害。為呼籲香港國際毛皮時裝展覽會的參加者放棄穿着皮草，亞洲善待動物組織(PETA)聯同香港零皮草行動的支持者，於今日(22日)在灣仔中環廣場外空地上，扮成皮草養殖場內被關在狹窄籠子內的動物，展示動物如何遭受皮草產業的虐待，抗議現正舉行的國際毛皮時裝展覽會，並呼籲所有時尚達人選用不含動物材質的純素質料。

PETA高級副總裁Jason Baker表示，香港皮草展充分展現冷酷和殘忍，因每一件皮草製成的外套、飾邊或小飾物，都來自生前曾經歷可怕且痛苦死亡的動物。他謂，皮草產業中的動物終其一生都在狹窄的籠子內度過，在籠裏來回踱步、啃咬柵欄，甚或自殘，最後被電死、毆打致死、毒氣燻死，更被活活剝皮。有些動物則誤墮鋼製的陷阱，陷阱會猛地卡住動物的腿致令其傷口深可見骨，造成極度疼痛和失血。

他指，目前數以百計的國際知名時尚企業和品牌，包括Alexander McQueen、巴黎世家、Gucci、Michael Kors、Oscar de laRenta，以及Versace等都已停售皮草，惟仍有少數品牌續用，呼籲所有時尚達人選用不含動物材質的純素質料，幫助結束可恥的皮草產業。