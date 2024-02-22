海洋公園爭取大熊貓來港　八鄉鱷魚料免費開放

本港有望再有新一對大熊貓？海洋公園透露，正透過港府向內地爭取大熊貓來港，而園方隨時準備好接收，據悉，港府正與內地商討，等待結果。園方另指已與內地簽協議，將有多隻小熊貓今年內來港。而去年在八鄉蓮花地被發現的非本地物種鱷魚，即將在公園展出，料免費開放予市民觀賞。

海洋公園提到，過去兩對大熊貓分別在1997年回歸年宣布及2007年回歸10周年到港，但首對大熊貓安安和佳佳早前已經離世，而盈盈和樂樂目前已經17、18歲，至今未能成功為港繁衍下一代，正與內地團隊了解原因，又指安安和佳佳是全球圈養最長壽的大熊貓，足證海洋公園飼養大熊貓的能力卓越。

至於八鄉被遺棄的非本地雌性鱷魚，園方正為其為其命名，將於3月公布。據了解，園方打算在正門外設置新展館，正進行工程，市民稍後或可毋須購票下親身見到該條鱷魚。

另外，海洋公園行政總裁黃嗣輝今日(22日)在新春午宴上透露，大年初一至年初八的入場人次按年增37%，自由行旅客量輕微升穿疫前2017/18年的水平，人均消費亦按年增長19%，而入場比例仍以港人為主，遊客當中則80%為內地人，但旅行團客人數減少，反之自由行訪客比例上升。他相信，自由行客人較團客在公園逗留較長時間，帶動人均消費回升，而公園將主力吸引內地及東南亞自由行客人。

疫下曾需港府注資的樂園透露，未來將減少機動遊戲等的投資，確保現金流，而山上興建「歷險主題區」的招標原訂今季公布進展，將延至下季公布，現正審視標書，中標公司將需設計、建造和營運，並承擔相關運收支。不過，原計劃山下園區設置免費開放的「零售／餐飲／消閑區」料擱置，黃嗣輝坦言，現時的經濟環境與已大相逕庭，「出面商場的情況都咁」，需重新思考營運模式，又說未來會集中資源舉辦活動，活動均滲入環保意識。