趙偉仁接掌中大醫學院　目標躋身全球20大

本港醫護人手長期面臨短缺，繼現有2間醫學院提出有條件將醫學生學額各加至每年400個，科技大學亦表態欲開設第3間醫學院。中大醫學院新任院長趙偉仁表示，加開醫學院需思考本港是否有足夠配套支持，包括教研人員、教學材料、醫管局的支持等。趙又指，上任前曾分析全球20大醫學院，教職員數目高達以千計，而中大全職教研人員約250個，相差甚遠，急需增加教研人手，又直言放眼國際，目標是躋身國際20大醫學院。

趙偉仁出席新春傳媒茶敍表示，中大醫學院增加學額的步伐，須視乎本港醫療人力的推算，現時本港兩間醫學院在國際間非常出色，歡迎有良性競爭，形容： 「落場打波時雖然有競爭，而打完波大家可以飲啤酒。」為容納新增學額，醫學院斥資33億港元，興建新教學科研綜合大樓，規模屬全亞洲最大，可容納每年收400個醫科生及330名護士學生，並為逾80個研究團隊建立實驗室，容納約1,000名科研人員，目標2027年落成。

趙偉仁指，高端醫療技術發展日新月異，若相關研究及教學不超前投入，新大樓恐很快不敷應用，「好快變成舊大樓」，又保證大樓會用得其所，將好好利用大樓推展醫學教育及科研突破。

港大醫學院日前表示，已組成專責部門負責海外拓展招才「交朋友」，趙表示，中大醫學院各研究領袖「本身已經有好多朋友」，他自己亦恒常出席國際會議「大把朋友識」，而本港政治環境未有影響學術合作，以其主理的醫療機械人團隊為例，仍能與外國大學維持合作。他直言「做好自己自然吸引到朋友」，院方全球招聘計劃自2021年起已增聘逾170名教研人員，過去12個月已聘請超過80人，尙有10人正在洽談中，待新教學科研綜合大樓落成，將可吸引更多人才。

趙偉仁於去年底獲委任中大醫學院院長，是繼前任院長陳家亮後第二位中大校友出身的院長，任期由本月開始。他分享任內發展大計，包括建立新的跨學科研究團隊，並擴大合作規模，促進產學合作，去年10月已與知名相機及內鏡生產商奧林巴斯（Olympus）共建「臨床前及臨床研究中心」；亦會創新課程，培育21世紀醫護人員，包括新增AI醫學課程內容，教授AI基本知識及臨床應用，期望下學年可以開課，自己亦會親身「落場」教學。