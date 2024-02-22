港女出沒避之則吉　動輒撒賴有欠素質

近期「港女」出沒注意，令人側目行徑頻見報；例如早前有女子在港鐵踎地時，惹來身旁少年望了一眼，女子隨即聯同男友夾雜粗口連珠炮發喝斥，既指責少年眼神性騷擾之餘，情緒愈趨激動，又為自己說項指因為月經不適才蹲下，甚至需報案處理云云；惟面對「刁婦」，少年則沉着應對獲網民一致點讚。「港女」、「公主癌」是現今本港社會的「風土病」，確令男士們退避三舍，為此《東呼即應》探討「港女」成因；而月經的確會為女士帶來不適，《東呼》亦請來中醫師，教路女士們如何紓緩經痛。

國際禮儀培訓導師陳沁妶表示，大眾似乎認為「港女」的形象就是嬌生慣養，依賴感強、或者比較自大，導致一些行為惹人側目，要所有人都聽她的話。但陳認為，是因為家庭教育，社會環境導致這個狀況。很多時候父母已幫女兒們安排好一切，導致她們有較强的依賴感。當今許多父母會認為無所謂，導致如今的女孩子可能不曉規矩，只做自己想做的事情。

陳沁妶續稱，想要摘掉「港女」標籤，其實一切需要從心態開始改變，很多時候我們形容一個人修養好和有禮儀，不單看其衣着，亦通過其言行舉止表達，而這些都是需要發自內心。禮儀的重點就是懂得尊重和關愛對方。香港人怨氣、忍耐力較弱，大家都需要多包容、體諒。

而市民對「港女」的一些特質亦頗有微詞，例如拜金、永不認錯、幼稚反智等。市民歐陽先生表示，港女是較為注重物質與外貌的；另一市民向先生和阿Wing則表示，港女不夠溫柔、不講道理。不過《東呼》在此事先聲明，「港女」如同香港腳，雖是香港風土病，但香港腳不是人人有，「港女」格亦非香港女士的特質。

至於如何紓緩經痛，註冊中醫師何慧潔表示，香港女性體質大部分屬於體虛偏寒，需要在月經期間保暖。可用熱水袋熱敷肚子與背部，都可紓緩痛楚，且盡量避免喝凍飲。在中醫角度，肚子上面有幾個穴位包括「關元穴」和「中極穴 」。在我們人體前腹部正中綫，肚臍下面三寸和四寸的位置，我們可以按壓這兩個穴位，但熱敷效果會更佳。而腿部則有「三陰交穴」，這個穴位對婦科的病症效果很好，位於足踝內側骨頭突出位置上方三寸的位置，按壓的時候會有痠痛感。另外在膝蓋兩個凹陷處叫犢鼻，四指併攏犢鼻向下找到脛骨外緣位置即為「足三里」，「三陰交穴」和「足三里」可以按壓大概一分鐘，以痠、麻、脹痛的感覺為準，有助紓緩經痛。