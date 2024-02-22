23/2《東方》附贈大事回顧特刊　與讀者重溫去年風風雨雨

回顧2023年，新冠疫情告一段落，取消口罩令及取消黑碼，令港人生活復常，中港兩地全面通關，各界在重振經濟及改善民生之路迎難而上。《東方》與港人一樣不斷創新求變，去年推出新節目《東呼即應》為市民發聲，揭示社會黑幕，好評如潮。而一向深受歡迎的「東網視頻」亦推出全新節目《健康全方位》、《仙迪LOVER》、《Yammy帶你Chill》，最潮資訊一網打盡。

本港雖復辦國際盛事及大型活動，但港人疫後外遊北上成風，加上訪港旅客不似預期，政府出招谷經濟救市推夜繽紛，備受挑戰。樓市減辣及股票印花稅下調，市道仍被看淡，一潭死水。一場世紀暴雨，多區變澤國，預警及防洪能力受考驗。觸目驚心的蔡天鳳碎屍案、荷里活廣場隨機斬人案、倫常血案、奪命工傷及冧石屎意外頻生，引發全城關注。

黎智英涉嫌違反《港區國安法》案開審，成為全球焦點。至於南亞人蛇搶灘潮、紅山半島僭建風波、虛擬貨幣JPEX案、三隧分流、易通行、日本排核污水及以色列戰火，亦是去年熱議新聞。而港隊在亞運奪金牌破紀錄創佳績、維港海上打孖上的黃鴨、西貢出現鯨魚等一幕幕畫面，也成為港人2023年的集體回憶。本報特別製作2023大事回顧特刊《砥礪前行》，記錄過去一年難忘的新聞場面。特刊將於2月23日隨報附送，讀者亦可瀏覽東網電子報細閱。