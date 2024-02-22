政府調查43%高才已抵港　推算每年帶來340億元經濟貢獻

政府近年推出不少搶人才措施，但高才通計劃批核者逾半沒來港，引起計劃被濫用的質疑。勞工及福利局去年11月向約5000名高才通簽證持有人及家屬展開調查，指43%高才通計劃的人士已定居香港，餘下的人才近九成計劃在一年內移居香港。當局又按相同情況推算去年已抵港的三萬多名高才通計劃者，估計該計劃每年可為本港帶來約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(22日)在社交平台表示，去年11月向已透過高才通簽證抵港超過6個月的約5000位申請人及其家屬發出問卷，回覆率接近四成，結果顯示，54%的申請人已就業，主要投身金融服務(31%)、創新及資訊科技(18%)和商貿(17%)等行業，並從事管理及專業工作。其餘的正計劃求職或創業。已就業的高才通人才每月就業收入中位數約為50,000元；約25%人才每月就業收入達100,000元或以上，有約10%更達200,000元或以上，明顯高於本地每月就業收入中位數(20,000元)。

此外，高才通人才的配偶中有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約30,000元，當中約一成月薪達100,000元或以上，62%正計劃在港工作或創業。勞福局認為，高才通計劃取得初步成功，吸引很多優質人才來港定居。