城規會今討論新田科技城大綱草圖　環團批政府修訂缺科學基礎

為配合北部都會區發展，政府計劃建設新田科技城，但就引來環保爭議。城市規劃委員會今日（23日）將會開會討論《新田科技城分區計劃大綱草圖》，7個環保團體均對指引修訂表示極度憂慮，認為政府不應在未有任何全面的后海灣生態研究及充分討論下，貿然把新田科技城內247公頃濕地，從「濕地保育區」及「濕地緩衝區」中剔除，批評是次修訂是缺乏科學基礎。團體促請城規會嚴謹把關，勿草率通過修訂，令大灣區獨有的國際級珍貴濕地化為烏有。

反對指引修訂的7個環保團體，包括長春社、綠色和平、香港觀鳥會、綠色力量、創建香港、綠領行動及環保觸覺。多個團體批評，是次修訂指引嚴重缺乏科學基礎，政府未有提交任何有關后海灣地區的整體魚塘生態研究，甚至被指認錯物種的新田科技城環評報告，亦尚未通過。團體直言，若城規會草率通過修訂，恐予人刻意硬推發展而凌駕科學之觀感，既違常理，亦有損城規會形象。

團體強調，修訂指引內被剔除的「濕地保育區」生態價值之高不容忽視，當中被列為國家一級或二級重點保護野生動物達33種，例如白肩鵰、烏鵰和禿鷲。團體又指，「濕地保育區」及「濕地緩衝區」是為「防患未然」及「不會有濕地淨減少」，惟現時署方提出的修訂違反當初指引的良好原意，恐怕會開始刪除「濕地保育區」及「濕地緩衝區」的最壞先例，重蹈「先破壞、後發展」的惡習。

團體促請城規會嚴謹把關，按原有指引審批日後新田科技城內所有規劃申請；規劃署若需修訂「指引」，應事前提供詳細而全面的后海灣地區魚塘生態價值研究，並進行廣泛公眾諮詢，最後獨立諮詢及處理。