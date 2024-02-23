東方日報A1：捲大貶值洪流　小巴的士斷供割喉

本港經濟插水，各式資產都大幅貶值，連搵食車輛的士、小巴亦牌價大跌，近期車主更疑現「斷供潮」。綜合各大車行最新交易狀況，過去一年市區的士牌價由434萬元跌至336萬元，跌幅達22.5%；公共小巴的牌價亦在約3年內由約170萬元跌至不足100萬元，最低報價更達70萬元，近乎被腰斬。有小巴車主不甘資產貶值，收入不敷供車開支，3年間有逾百輛小巴斷供，業界人士更指，若情況持續，料未來會再有100架小巴斷供被拖走。業者批評政府政策傾斜，對的士業還有政策支援，小巴業卻無人理會死活，意圖「陰乾小巴」。

翻查車行的交易數據，本港公共小巴牌照在2011年進入炒賣高峰期，牌價一度升至780萬元，但之後回落至2015年的400多萬元水平，疫情中，小巴牌價再跌至約130萬至170萬元，較2019年同期約300萬元下跌約一半；最新小巴牌價再跌至約100萬關徘徊，最低報價更只有70萬元，較高峰期回落逾90%。有車行的小巴牌照交易價過去12個月下跌28.57%。

小巴當災外，的士牌價亦大貶值，2015年市區的士牌價一度達720萬元，翌年已回落至580萬元；最新的士牌價再跌至約345萬元，較高峰期回落逾50%。同一車行過去一年的士牌的走勢則下跌了17.78%。

搵食車輛牌價大蒸發，負資產效應亦在行內發酵，有小巴車主聲稱遭銀行要求提前還款（Call Loan），多部小巴更因斷供被扣押抵償。香港的士小巴商總會理事長周國強接受本報訪問時指，據悉，銀行沒有主動要求提前還款，但確有部分車主斷供，其小巴被拖走償債。他透露，全港約有1,000架紅色小巴，近3年約有100架小巴被拖車，當中大部分是紅色小巴。他直言，小巴業經營困難，通關後生意亦無改善，政府又缺乏政策扶持，令部分小巴車主「心灰意冷、走投無路、最終去死（斷供）」。

周國強更指的士牌價亦同樣大跌，但的士業卻未見大幅斷供潮，原因與政府措施有關。他指出，去年底政府承諾，今年中會修例規管網約車平台，不可以經營任何白牌車，的士業頓時看到希望：「的士業畀Uber搞咗8年，依家政府有表示，業界咪見到有希望囉。」但是小巴業的困境政府卻一直漠視。周斥政府意圖「陰乾小巴」，淘汰小巴業 ：「係咪真係要搞到業界去告政府？」他預計，若果情況持續下去，未來一年會再有約100架小巴被拖走。

業者指，曾多次向政府反映，期望當局審批更多線路予小巴營辦商，例如把巴士公司的虧蝕路線、港鐵巴士（K車）路線轉給小巴營運；在東涌、將軍澳、馬灣及新發展區等增設小巴線，惟政府以擔心市民投訴等原因拒絕，卻於一年間批出200多條巴士路線。惟政府的交通政策雜亂無章，大幅向巴士、港鐵傾斜，強調小巴是平衡交通收費的角色之一，若沒有小巴，其他交通工具或加價，「如果小巴真係死晒，市民就真係投訴啦！」

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華亦稱，小巴業經營困難，每輛車的租金約需400元左右，供車費亦高達兩萬多元，一旦生意不理想，很容易供不起車。

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