黎智英等7人818組織非法集結罪獲撤銷　終院駁回律政司上訴許可

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，要求推翻定罪及減刑，高院上訴庭去年8月駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織非法集結控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪向終院申請上訴許可。律政司亦不服得直裁決。終院今（23日）開庭一併處理雙方申請，批准7人上訴許可；但駁回律政司終極上訴許可申請。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。7人早前曾向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，要求終院釐清需就甚麼情況下，考慮參與非法集會的定罪前，要先進行「相稱性測試」，評估定罪會否扼殺《基本法》賦予的言論及集會自由權利。上訴庭就此點認為涉及重大而廣泛重要性的法律論點，故批出許可證明書。終院就此議題批出上訴許可。

律政司一方亦就高院裁定組織非法集結控罪上訴得直的裁決提上訴，上訴庭拒絕批出往終院上訴的許可證明書，律政司遂直接往終院申請許可。

黎智英就8‧18案與該6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，眾人只就一項控罪被判罰，黎就本案的刑期由監禁12個月被減至監禁9個月。餘下3名有刑期上訴的上訴人，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。

案件編號：FAMC 24-29/2023