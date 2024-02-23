當局下月旺角裝15組防罪天眼測試　影片留30日有刑偵價值會保存

當局早前表示年內會在全港分階段安裝2,000個閉路電視，以保障公共安全及加強防罪滅罪成效。執法部門表示，下月將在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，年中開始正式在其他區安裝首階段其餘600組。而執法部門向立法會提交的文件中表示，閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段無追蹤功能。所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按指定內部程序將片段複製，並根據內部指引保存及處理錄影紀錄。

當局指，在各區識別出罪案數字較高及人流較多的地點，聯同相關政府部門完成實地勘察及技術方案研究，選定安裝位置，正研究為閉路電視系統。另外亦正研究為閉路電視系統配備人工智能科技，以配合執法和提升防止及偵查罪案的效能，待鏡頭和系統正式運作後會持續審視成效。而階段計劃在18區的615個位置安裝閉路電視，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，及傳統或智慧燈柱。

身兼撲滅罪行委員會委員的油尖旺區議員陳少棠表示，旺角區人流較多，罪案數字亦較多，認為率先在旺角區安裝鏡頭是合適。而過往曾經有商舖發生劫案，往往是靠商場、店舖等借出閉路電視片段才可在短時間破案。他續指，執法部門曾表示計劃安裝的閉路電視鏡頭暫不會有人臉識別功能，又相信當有罪案發生後才會翻看閉路電視片段，認為可以在試行計劃及了解市民反應後，再決定下一步做法。