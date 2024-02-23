當局刊憲工廠及工業經營(安全管理)規例未實施條文4月29日生效

政府今日（23日）刊憲《2024年〈工廠及工業經營（安全管理）規例〉（生效日期）公告》，《工廠及工業經營（安全管理）規例》（《規例》）中尚未實施的條文將指定於今年4月29日生效，附表4第3部有關安全管理制度的其餘四項元素包括「工作的危險分析」、「安全和健康的意識」、「控制意外及消除危害」和「職業健康的危害的保障計劃」將會實施。

《規例》於1999年在立法會通過，並以分階段形式實施《規例》附表4中載列的14項安全管理元素，以讓相關行業熟習安全管理制度，並為實施其餘四項元素作好準備。在《規例》全面實施後，有關工業經營的東主及承建商須實施一個包含所有14項元素的安全管理制度，亦須定期就其安全管理制度進行安全審核。

勞工處指自《規例》實施以來進行多次檢討，最新一次的檢討顯示，業界的回應大多是正面的，對推行餘下四項元素並無異議。另外亦積極推動工業經營的管理層實施包含全部14項元素的安全管理制度。有關規例生效日期後將設有六個月的寬限期，以便有關工業經營者有充分時間準備。《生效日期公告》將於2月28日提交立法會進行先訂立後審議程序。