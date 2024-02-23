YouTube淫片禁之不絕　東方愈揭愈多第4度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片無日無之，為人詬病。東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段裸露性器官及大特寫陰部的影片，今日(23日)第4度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。至於東方於本月7日的檢舉，電影報刊辦及警方網絡安全及科技罪案調查科正跟進調查。

東方近日在YouTube再發現5段色情影片，第1段影片開頭是多名女子先後在鏡頭前脫去胸圍及上衣露胸，期間搔首弄姿，之後部分女子赤條條在床上滾來滾去，擺出不同姿態，不時自摸身體，又張開大腿展示陰部。第2條影片則是少女赤裸上身穿乳環的過程，無格大特寫胸部，技師先清潔乳頭，之後用筆點上穿孔位置，然後用鉗夾住乳頭，一針穿過去，過程呈現眼前，少女事後更戴住乳環受訪。

第3條片是女模特兒拍攝裸照的過程，她不斷在鏡頭前擺出誘人動作，意識淫穢，時而在椅子上張開大腿，時而單腳放在枱上展示陰部，又坐在地上張開大腿，被拍攝陰部大特寫。第4條片是另一名少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去擺出撩人動作，期間打開大腿展示陰部。最後第5條片是大特寫陰部剃毛過程，片長逾10分鐘，女子先以電動剃毛機自行剃陰毛，期間不斷張開大腿，剃陰唇附近的恥毛，之後用傳統剃刀仔細剃毛，包括將肛門附近的毛剃清。