啟鑽苑逾百撻訂　招國偉稱情況罕見　買家至少兩年不可再買居屋

當年萬眾矚目的綠置居鑽石山啟鑽苑，近日錄得逾120宗「撻訂」紀錄，震驚樓市。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉今日（23日）認為，單一屋苑出現過百宗撻訂屬情況罕見，由於撻訂的單位約有7成屬100至200多呎的細單位，估計是因應經濟考慮及日後可再申請其他綠置居單位等，令買家決定撻訂。他又稱，由於早前已收緊了綠表資格，故申請人在未來兩年均不能再申請綠置居。

招國偉表示，過往綠置居主要是細單位會出現滯銷情況，但單一屋苑出現過百宗撻訂，情況比較少見，他估計買家是受到息口等因素影響。被問及現時訂金僅為樓價的5%，入場費涉及金額只需10萬港元左右，樓價下滑可作對沖，招則表示置居家居面樍已封了底，最少有280呎，損失的首期將來或能申請更大單位。招又指出，早前房委會已收緊綠表資格，申請人均要在申請綠置居前24個月內沒持有任何物業，包括沒簽署任何買賣協議，故在撻訂居屋後，該買家在未來24個月會因為未符申請資格，而無法再次申請居屋。

至於房屋處近日正跟進15宗涉嫌違規轉售居屋個案，招國偉表示主要以舉報、或放售時以清水樓作招徠而找出的相關個案，要求業主交出相關利潤是一個不錯的方案。