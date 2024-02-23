調查揭8%50歲或以上人士患青光眼　9成患者未能察覺症狀

奧比斯及香港大學醫學院眼科學系於去年6月推出全港首個大型社區眼疾檢查計劃，「視」不宜遲—青光眼人工智能ROTA篩查計劃，經8個月的實施，為1,159名本港年滿50歲的公屋住戶，提供免費全面眼科檢查。調查結果顯示，受訪的50歲或以上人士，有8%患有青光眼，是2006年在廣州一項針對50歲或以上成人流行病學研究的兩倍。而當中90%青光眼患者未能察覺症狀，已獲轉介到眼科專科門診繼續跟進。另外有13.5%患者因白內障、老年黃斑病變和其他致盲性眼疾被轉介到眼科專科門診。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信表示，計劃不僅有助於及時識別青光眼患者以防止不可逆轉的視力損失，亦標誌香港首個大規模眼科流行病學研究，揭示青光眼患病率高達8%。他指出視神經退化是造成青光眼的原因，有關視神經退化後便不能再生 ，因此早期診斷是非常重要。加上青光眼是慢性病，並且大多數是無病徵，患者較難發覺。

梁啟信又表示，今次計劃應用港大醫學院研究團隊開發的ROTA專利技術，在眼底檢測視神經變化，比傳統技術的準確度高出3成，有效提高早期檢測青光眼的準確性。他又希望計劃可於今年底完成，目標為3,000名50歲以上公屋住戶進行眼科檢測。

奧比斯眼科飛機醫院事隔8年再度抵港開放參觀，即日起至3月3日將舉辦「奧比斯·協成行 眼科飛機醫院愛心行2024」，並將於3月1日聯同梁啟信舉行眼睛健康講座，介紹青光眼治療及診斷方法，幫助大眾關注眼睛健康。