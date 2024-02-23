私家車暗格走私千萬元黃金　澳門男司機過港珠澳大橋斷正就擒

受內地金價上漲影響，海關不排除有不法分子會鋌而走險，走私黃金到內地轉售，從中賺取差價，港珠澳大橋貨物組因而透過風險評估和情報分析，加強對可疑的出境私家車進行檢查。至昨日(22日)，關員截查一輛準備離境的私家車，發現34歲澳門男司機表現可疑，於是進一步用X光機檢查車輛，並察覺車內一個首飾箱附近的影像異常。關員其後拆除前座乘客座位前的首飾箱，最後在其後方暗格位置，檢獲約20公斤懷疑走私黃金，估計市值約1,000萬港元。

涉事司機已經被捕扣查，他將會被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於明日(24日)在九龍城法院提堂。調查人員表示，走私分子將貨物藏於車輛的內部結構內，從而逃避海關偵測。海關正就黃金來源、擁有人以及有無涉及洗黑錢活動等展開跟進調查。

人員又指，根據內地黃金及黃金製品進出口交易條例管制，中國人民銀行屬相關進出口管制的負責部門，並就此實施嚴格的准許證制度，不排除走私分子利用私家車走私黃金到澳門後，再以其他方式偷運到內地，從而逃避管制。

海關提醒，寶石及金屬交易商註冊的監管制過渡期已於去年12月31日結束，任何希望從事上述業務的人士，如果在香港的交易業務牽涉金額達12萬港元，需要向海關關長進行註冊，任何交易商如未進行註冊，而聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行，或者進行任何總額為12萬港元以上的交易，均屬違法，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。

海關作為專責打擊走私的部門，將會繼續透過精準的情報分析及風險管理，打擊和杜絕一切走私活動。