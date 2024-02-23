即棄塑膠管制實施在即　餐具批發商斥政府無援助　扼殺小商戶

首階段即棄塑膠管制將於4月22日實施，禁止食肆提供或銷售刀、叉、匙羹及飲管等9類即棄塑膠餐具。有即棄餐具批發商直言，政府部門從未接觸業界，解說新法例各項管制範圍，批評政府未為小商戶提供援助，扼殺生存空間；有飲食小店亦有疑慮，其中糖水舖4月起不能向食客提供膠匙羹，但指木匙羹前端弧度不及膠羹，擔心食客用起來有欠靈活。

首階段即棄塑膠管制將於不足兩個月正式實施，禁止食肆提供發泡膠餐具、膠飲管、膠碟、膠進食用具包括刀、叉、匙羹等，而膠杯、膠蓋、膠食物容器包括碗和盒，不准堂食使用，但仍可向外賣顧客提供。環境及生態局日前向立法會提交文件，指有信心措施會順利展開，去年底起陸續安排實地走訪2萬間中小型食肆，協助業界做好準備。局方下星期將會出席立法會環境事務委員會會議，交代措施準備工作進度。

有即棄餐具批發商指，政府部門從未接觸過她或相識的行家，業界對法例仍然不了解。 她又指，紙或蔗渣造的替代餐具，較膠餐具貴5成以上，料成本增加下，未來需求都會大減，憂慮生意大受打擊，惟政府沒有任何援助，抹殺小商戶的生存空間。有經營糖水舖的店主表示，正尋找替代外賣餐具，需要重新接洽供應商，預料相比原來的即棄塑膠餐具，未來每月成本至少多幾千港元。他又指，木匙羹前端弧度不及膠匙羹，擔心食客用起來有欠靈活。