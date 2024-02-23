雙層氫能城巴下周日起載客　行駛20號線每日6至8班車

城巴今日(23日)宣布，全港首輛雙層氫能巴士將於周日(25日)投入載客服務，首階段將行駛將行駛窩打路道線20號線，穿梭九龍城、油尖旺及深水埗區，為期約1個月，每日提供6至8個班次，隨後逐步增加覆蓋路線及班次。首班氫能巴士編定於周日上午11時正，由啟德(沐安街)開往長沙灣(海達)，客滿119人開出，車費維持5.9港元不變。

城巴資料顯示，首輛氫能巴士為一輛樣辦車，車身設計以雙層電能巴士為藍本，車內設40個企位及79個座位，比同廠電動巴士多6個企位，而且行駛過程只會排放水，有望達致路邊零排放。城巴表示，將安排氫能巴士以加班車形式服務顧客，為路線提供額外的載客量，首階段將行駛九龍區窩打路道線20號線，為期約一個月，每日提供6至8個班次，隨後逐步增加覆蓋路線及班次。城巴期望，收集氫能巴士於不同真實場景的營運表現，包括載客量、停站次數、交通狀況、天氣、續航力等。

城巴指出，自去年底起，已按照氫能源跨部門工作小組及各政府部門要求，進行多項測試及培訓，包括於西九龍車廠內繞圈行駛滿200公里、首批氫能巴士導師及車長完成培訓、安排獨立第三方機構為行駛的每條路線進行量化風險評估等，以確保氫能巴士安全、可靠。城巴表示，會有序推進氫能巴士的載客服務，以持續提升顧客的氫能體驗。