25%受訪市民北上使逾千元 過半數指「日夜都繽紛」不增留港意欲

港人北上消費成風，有機構調查顯示，25%受訪港人北上花費每日千元人民幣(約1,087港元)以上，逾30%會減少在港日常消費，超過一半表示「日夜都繽紛」活動不會增加在港消費意欲。

香港研究協會於本月8至21日訪問1,007名成年市民，顯示25%受訪者過去一年北上消費人均每天會花1,000元人民幣或以上，包括13%花費1,000至1,999人民幣；另有34%受訪者則表示花費少於1,000人民幣；33%受訪者表示會因此減少在港日常消費。

特區政府推出「18區日夜都繽紛」活動及各種大型活動盛事，欲刺激本地消費，但54%受訪者受訪者表示不會因此增加在港消費意欲，僅20%表示會增加意欲。早前國際邁阿密來港進行表演賽，球員美斯缺陣引起風波，調查顯示31%市民表示滿意當局事後應對，表示「一半半」及「不滿意」則各佔28%。

調查亦有問及樓市政策及今年初宣布推遲執行的垃圾徵費，28%受訪者認為當局應削減樓市「辣招」，比例創創調查以來新高；至於垃圾徵費方面，79%受訪者認為需要在8月1日實施前加強宣傳教育工作。

協會表示，調查反映目前盛事活動刺激消費的成效有待加強，當局應積極與社會各界溝通，構思和探索各類盛事活動，向市民及世界展示本港城市活力，又促請港府用心聆聽市民需要，加強政策研究工作，改善市民生活環境和質素。