舊居屋擔保期延長至50年　下周五起實施

政府於去年《施政報告》宣布延長居屋二手市場按揭擔保期及還款期。香港房屋委員會今日(2月23日)表示，計劃將於下周五(3月1日)起實施延長居屋第二市場的最長按揭保證期及還款期，擔保期由最長30年增至50年，而按揭還款期則由最長25年延長至最長30年。新安排將適用於所有在推行日期當日或之後，用作購買在第二市場計劃出售的居屋、綠置居、租置計劃單位而提取的新按揭貸款。

房委會發言人表示，由下月1日起，第二市場的居屋或綠置居單位按揭保證期，將由最長30年延長至最長50年；而租置計劃單位則由最長25年延長至最長50年。在首40年，房委會會為綠表和白表申請者向參與財務機構提供單位估值或買價分別為最高95％和90％的按揭貸款保證；在第41年至第50年，房委會會向參與財務機構就按揭貸款提供最高為單位估值或買價80％的按揭貸款保證。房委會亦已與按證保險公司達成協議，按證保險公司會讓第二市場計劃下資助出售單位綠表和白表申請者申請按揭保險計劃，從而分別取得最高95％和90％按揭貸款。

房委會表示，資助房屋小組委員會已於去年11月17日通過放寬資助出售單位的按揭安排，延長房委會就資助出售單位買家所提供的按揭保證契據下的最長按揭保證期及按揭還款期，以便買家向參與提供該等單位按揭貸款的銀行和認可財務機構取得按揭貸款。