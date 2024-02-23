馬會撥近8億推八措施　提升青少年及長者精神健康

過去數年本港受新冠疫情陰霾籠罩，加上社會經濟問題，均為不同年齡層人士帶來精神壓力，青少年及長者情況更嚴峻。賽馬會宣布，將透過慈善信託基金撥捐超過7.9億港元，推出8項措施，透過及早介入預防，提升青少年以至長者的精神健康，預料可惠及超過15.4萬名市民。

8項措施包括擴展「賽馬會平行心間計劃」的一站式情緒健康支援服務至130間中學，並培養學生、教師和青年工作者的情緒自我管理能力；又會在3年間為超過5,000名小學生提供社交和情緒管理培訓，同時為教師及家長提供相關訓練，提升協助學生建立情緒管理能力；「賽馬會樂齡同行計劃」將擴展服務至長者以外的年齡群組至45歲或以上人士，透過與3個地區康健中心開展先導計劃，預計為約1.3萬名有潛在風險或抑鬱人士提供服務。

線上服務方面，24小時網上情緒支援平台「Open噏」將加強服務，將現有容量擴大100%，讓每年逾2.2萬名青少年得到即時專業情緒支援；「賽馬會心導遊+計劃」會透過人工智能聊天機械人，向大專生提供網上心理治療，預計4年內惠及3.8萬名新用戶。另外，港大賽馬會防止自殺研究中心將研發一套「預防自殺預警系統」，協助學校和其他團體加強預防自殺行為，港大公共衞生學院亦會招募8,000名青少年參與一項一社區為本的縱向研究。

馬會表示，根據一項調查，2022/23學年有2.8%學童報稱有自殺念頭，部分長者亦因身體健康變差、孤獨或喪失親人等壓力，令其抑鬱及自殺風險增加，馬會慈善信託基金未來幾年會與政府、非政府組織、社會服務單位、學校、學者等協作，開展一系列支援精神健康措施，期望與各界多管齊下，為市民提供全面支援。