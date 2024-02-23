財會通過向政府獎學基金注資10億元　增一帶一路獎學金名額

政府提出向政府獎學基金注資10億元，以將「一帶一路獎學金」的名額由每年100個增加50%至150個。立法會財務委員會今（23日）審議該項目，有議員質疑在政府財政赤字高企、要「勒緊褲頭」的情況下，注資10億元並不適宜，更有議員質疑獎學金基金投資回報率太低，選擇的投資基金均是外國基金公司。不過建議最終獲得通過。

為加強與「一帶一路」沿線國家和地區的聯繫和教育合作，政府自2016／17學年1起在政府獎學基金的「特定地區獎學金」下推行「一帶一路獎學金」。政府指長遠來說政府獎學基金的投資回報率維持在4%的目標。

議員蘇長榮指出計劃由2016年開始獎學金推出，有430受惠的學生，詢問學生就讀什麼專業，有多少留港升學或就業，有多少作為香港和自己國家的橋樑。政府指希望爭取每年4%的回報，但蘇表示翻查資料更15年香港政府獎學金的收益情況，發現2022年2015年2010年以及2009年四個年度虧損，其中2022年虧損4.47億，2015年虧蝕1.6億，詢問一旦虧損政府應如何決策。

教育局副局長施俊輝指學生大多就讀商業與管理、工程與科技、純理科，而最初設立獎學金，只有10個名額，目前有400多名得獎者，但當中亦有不少正在就讀，根據非正式統計，有超過一半同學留港，他指投資環境有變化，前兩年虧損比較顯著，預計希望每年可以做到4%的回報，不排除該年收益不夠短時間內要動用少部份本金，長遠希望可以支持基金運作。

政府選擇5間投資經理公司處理基金投資事務，葉劉淑儀質疑當中沒有一間是本地公司，斥為何本地基金公司「咸豆都冇一粒」，稱「外資公司冇錢搵就唱衰香港走佬」，詢問投資政策由誰決定，而政府回報只是希望4% ，質疑定存已經足夠，為何仍要花費管理費聘請五間公司。她亦指政府有兩個委員會督導獎學金，當中卻有一個成員是資深翻譯專家，質疑為何找翻译專家做投資顧問。

議員楊永杰也指綠債有4.75厘，機場債券有4.25厘，中資銀行發行的債券有4.45厘，稱不需要所謂投資專家，回報也較獎學金計劃好，又指買美國債券也有五厘多回報，不明白投資專家的決定，指只要多1%回報也不需要是次注資。

施回應指該督導委員會並非負責投資，而是整體審議發放獎學金決策，而息口並非永遠高息，會和專業部門商討如何做好投資工作，他又指2021至22年度的各大大學基金回報也出現明顯的虧蝕，有可能是當年投資環境衝擊。