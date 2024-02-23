廠商「磚頭」資金鏈斷裂　商會冀當局落實全面撤辣

香港在過去一年，經濟復甦步伐緩慢。有商會期望下星期發表的《財政預算案》能為商界提出更多針對性措施，並落實全面撤辣，又指政府應利用北部都會區推動香港產業多元和高質量發展。不過鑑於消費模式改變、樓市股市疲弱、利率高企壓抑投資意欲，加上外圍環境並不明朗，主要經濟體或會面對不同程度的增長放緩，若說香港已經否極泰來，未免言之尚早。同時亦調整對2024年香港經濟增長預測至3%至3.5%之間。

香港中華廠商聯合會會長盧金榮今日(23日)出席廠商會新春團拜時表示，樓市方面應全面撤辣，事關不少廠商以「磚頭」為資金鏈，樓市下挫勢必造成周轉壓力。由於樓市股市俱疲，削弱了民眾的消費能力，加上市民及旅客的消費模式改變，不利內需。但他欣聞內地放寬兩個市的自行，盼增加訪港人數可彌補內地旅客的低消費額。

談及《財政預算案》的期望，盧金榮說廠商會已向政府提出多項建議，盼可繼續寬減差餉、薪俸稅和公司利得稅，並應大力發展銀髮產業、開發創新旅遊產品如工業旅遊、提高訪港內地旅客免稅額上限至10萬元人民幣、津貼企業派發「夜間優惠券」，以及為業界推廣和實施碳審計提供財務誘因等，在不同領域為內部經濟增長注入新動力。同時廠商會主張在北部都會區發展「香港食品產業園區」，以及打造一個匯聚戰略性先進工業和優勢傳統工業的新型工業體系和中試基地，以推動香港產業多元、高質量發展。

由於低基數效應，加上歐美市場經歷較長時間的庫存調整，盧金榮相信當地進口商應會增加補貨, 故預期香港貨物出口有望延續去年第4季的穩步回升趨勢，今年全年或錄得單位數增長。然而當前經濟仍面對許多挑戰，畢竟外圍環境充斥不明朗因素，包括環球地緣政治緊張今能源和大宗商品價格波動，並影響國際貿易的成本及物流運輸，主要經濟體可能面對不同程度的增長放緩，影響需求。綜合各種因素，廠商會調整先前對2024年香港經濟增長預測，由原先預測GDP有3.5%的增長率，略為修訂為3%至3.5%之間。