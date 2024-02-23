新田科技城環評被指認錯雀　環保署推搪編輯問題　着土拓署交報告

政府硬推的大白象工程，除「明日大嶼」外，亦包括北部都會區，不過當局早前聘請專業環境顧問，就新田/落馬洲發展樞紐進行的環境影響評估報告，卻被指錯認多種雀鳥物種。環境保護署今日(23日)回應表示，向土木工程拓展署初步了解後，是由於該署顧問團隊在整合環評報告的附件時，因編輯問題，於澤鷸及小濱鷸的名稱標示上配置了不相符的相片，並已聯絡土拓署跟進有關事件。

就錯認雀鳥一事，土拓署會向環保署提交修正的附件10.2。至於有關鳳頭鷹的質疑，土拓署顧問確認記錄到的鳥類物種是鳳頭鷹，環保署亦已要求土拓署於一周內提交報告，詳細解釋有關事件的原因及跟進工作。根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若環評報告須作出若干修訂，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，便無須重新提交環評報告。

就土拓署提交新田/落馬洲發展樞紐環評報告批准的申請，環保署重申會嚴格按照《環評條例》的規定來審核有關申請，當中包括公開報告供公眾查閱及諮詢環諮會。所有環評報告都必須完全符合環評條例、相關研究概要及《技術備忘錄》的規定和要求，才可以獲得批准。

土拓署早前聘請專業環境顧問，進行新田/落馬洲發展樞紐環評研究，當中包括生態影響評估。顧問在草擬環評報告時，已提交生態基線調查結果予漁護署及環保署審閱。生態基線調查共記錄了152種鳥類，其中68種為重要保護物種。漁護署及環保署審閱有關調查結果及檢視相關資料後，確認生態基線調查所記錄的鳥類涵蓋香港觀鳥會指出的4隻雀鳥物種，包括澤鷸、小濱鷸、林鷸及長趾濱鷸，以及相關環評研究已根據生態調查結果進行生態影響評估。