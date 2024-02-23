22個月大女童證染H9N2　病毒來自禽鳥

衞生署衞生防護中心前日(21日)公布，一名22個月大女童感染甲型流感。中心今日(23日)再公布，公共衞生化驗服務處最新確認該名女童感染的病毒分型屬H9N2。根據全基因排列結果顯示，相信從病人樣本取得的H9N2病毒來自禽鳥。有關禽鳥流感病毒並沒有和人類流感病毒基因重新組合，中心亦發現相關H9N2病毒沒有對抗病毒藥物特敏福出現耐藥性的情況。

中心表示，病人感染病徵已消退，目前仍在瑪嘉烈醫院接受隔離，情況穩定。而她的一名家居接觸者曾出現上呼吸道感染徵狀，其咽喉分泌樣本化驗結果證實沒有感染。中心已將個案通報內地衞生部門和世界衞生組織，並已把上述基因排列結果上載至全球基因數據庫(GISAID)。個案的流行病學調查仍在進行中。

衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內曾到中山，最近沒有直接接觸禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸病人。中心提醒抵港旅客，特別是從受禽流感影響的地區和省份來港的旅客，若出現發燒或呼吸道病徵，應立即佩戴口罩及求醫，並向醫生報告外遊紀錄。H9N2是病情較輕的一種禽流感。自1999年起本港共錄得9宗個案，最近1宗於2020年錄得，為外地傳入個案，至今沒有錄得死亡個案。