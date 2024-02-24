過去6年108名紀律部隊人員被免職　警務處佔最多有76人

根據早前公務員事務局提及立法會文件顯示。2017/2018年度至2023年12月31日，共有254名公務員被免職。撇除2023至2024年度的個案數字，在過去6個財政年度，被免職的文職公務員及紀律部隊人員各佔108宗個案，合共216宗個案。而根據保安局回覆東網的數字顯示，被免職的紀律部隊人員當中，警務處佔最多，共有76人被革職或迫令退休，其中被革職人數在近3年呈上升趨勢。

過去6個財政年度，有216公僕免職，當中紀律部隊佔半數，警務處佔最多，有76人被革職或迫令退休，2017至2023年度分別有6人、15人、11人、7人、20人以及17人，而當中迫令退休人數則分別為5人、7人、6人、5人、9人以及14人，可見近3年呈上升趨勢。其次則為懲教署，過去6個財政年度共有15人被革職或迫令退休；海關則有8人，消防處9人。

至於革職以及迫令退休的懲處並不相同，革職即褫奪退休福利，但迫令退休則分幾種情況，包括在保留所有退休福利的情況下迫令退休，或在保留經扣減退休福利的情況下迫令退休，或在褫奪退休福利的情況下迫令退休。