渠務署申請亞皆老街遊樂場建雨水蓄洪池　料2030年7月完工

近年本港面對極端天氣威脅，需要改善雨水排放系統以應對挑戰。渠務署近日向城市規劃委員會提交申請，擬議於九龍城亞皆老街遊樂場興建地下雨水蓄洪設施，及附屬地面建構物，預計可於2030年7月完工。渠務署表示，鑑於過去九龍城區土瓜灣的水浸事件，預計宋皇臺道、木廠街和馬頭角道的水浸風險將會提高，擬建雨水蓄洪池有助降低九龍城區內水浸風險，和提高抗洪能力。

申請文件指出，工程擬於亞皆老街遊樂場現時硬地足球場下建造地下蓄洪池及泵站建築、風機房和附屬設施的建築物以應付蓄洪池的日常運作，亦會興建連接建築物與馬頭涌道的車輛維修通道以便日後維修；而建造期間公園內受影響的足球場，將於工程後重新提供，並交由康樂及文化事務署管理。

渠務署表示，建議的選址在馬頭角分區計劃大綱圖，被劃區「休憩用地」和「主要道路」類別，而擬建雨水蓄洪設施屬「公共事業設施裝置」，須先向城規會申請規劃許可。

渠務署強調，鑑於木廠街和土瓜灣道的水浸事件，並考慮最新的水文統計數據和氣候變化所帶來的極端天氣影響，擬議的亞皆老街遊樂場雨水蓄洪計劃能截流上游產生的降雨徑流，從而減輕下游土瓜灣的的水浸風險。