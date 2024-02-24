東方日報A1：擴個人遊博反彈　食老本錢途有限

內地出入境管理局昨宣布，近日國務院批准增加陝西省西安市、山東省青島市為內地赴港澳個人遊城市。局方決定自3月6日起，在西安及青島為符合條件人員簽發往來港澳個人旅遊簽注，簽注持有人每次可以在香港或澳門逗留不超過7天。換言之，隨着西安市和青島市加入個人遊計劃，下月6日起，個人遊計劃下的適用城市將增至51個。至於下階段則傳加碼黑龍江省哈爾濱市。有聲音認為當局應進一步檢視個人遊計劃，擴闊更多城市，但亦有指做法旺丁不旺財，未必能夠刺激本港經濟。

出入境管理局指，西安、青島戶籍居民及居住證持有人，可在西安及青島公安機關出入境管理人工窗口或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，自行選擇辦理「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，免予提交申請事由資料。「個人旅遊簽注」包括赴香港3個月一次簽注、3個月二次簽注、一年一次簽注、一年二次簽注；赴澳門3個月一次簽注、一年一次簽注。

港府方面則表示，新批准的兩個城市擁千萬人口、本地生產總值均達萬億元人民幣（約1.09萬億港元），認為當地市民均為高收入和高消費群，相信有助增加本港的高增值過夜旅客。亦有不少聲音支持放寬，旅遊業界議員姚柏良建議重新檢視個人遊計劃，現時49個個人遊城市主要是省會城市，很多自治區的省會都未成為個人遊城市，建議將他們納入之內。議員葛珮帆則希望政府盡快和航空公司商討增加航班，不然運力追不上需求，並推出旅客優惠通行證，為51個個人遊城市給予更多方便，呼籲商界要各出奇謀、提供體驗。

不過，擴大個人遊刺激本港經濟成效成疑。其中議員田北辰認為一簽多行最能幫助香港，但據他了解，開放一簽多行未必能在短期內發生，而目前將個人遊城市由49個增加到51個，他指「幫到幾多，大家心中有數」，又指即便開放更多個人遊城市，但要看每個城市本身肯批多少簽注額，否則也未有大幫助。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，放寬個人遊城市對刺激本港經濟沒有大作用，直言今時今日的香港對內地遊客的吸引力不大，不單單是廣東道高價物品，就連日常用品如藥物、奶粉等內地同樣能夠購買，過去來港搶購的情況不復存在，加上本港旅遊景點不吸引，相信旺丁不旺財，甚至可能不能旺丁，內地市民對香港興趣不大，則難以來港，刺激本地經濟。建議當局不要視之為靈丹妙藥，以為這樣就能夠幫助本港零售業、餐飲業、酒店業等。

陳又指出，當局將措施向內地傾斜，吸引內地遊客的同時，卻忽視外國遊客，如今的香港不但少了外國遊客，來港工作或投資的外國人同樣減少，而這批人正正能帶動本港夜經濟、酒吧業，從而刺激本港經濟。

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