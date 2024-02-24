政府下周三發表新一份《財政預算案》　議員倡樓巿全面撤辣

政府將於下周三(28日)發表新一份《財政預算案》。立法會議員周浩鼎今日(24日)在電台節目表示，自上次減辣後，樓市未有出現炒風，認為是時候全面撤辣，釋放市民購買力。又指目前財赤主因是賣地收入減少和疫情累積支出多，屬於過渡性和暫時性，政府不應嚴厲緊縮福利開支，亦不應考慮加稅，但認為應規管外圍球類賭博，以增加馬會博彩稅。

立法會議員邵家輝在同一個節目中亦建議樓市全面撤辣，刺激交投。另外，他稱現時不少人北上消費，打擊中小企生意，期望新一份《財政預算案》，能夠在牌照費和租金等方面，支援企業。

立法會議員鄧家彪則認為長者津貼和綜援等應有雙糧，又建議繼續派消費券。他又指，巿民面臨公共收費增加，負擔加重，建議以「能者多付」原則，對盈利一億港元以上的企業，增收一個百分點利得稅。對於中央增加港澳個人遊城市，鄧表示香港業界要警惕，不要再有售賣假貨及強迫消費等情況再出現，要以誠信吸引旅客，亦建議將東九龍打造成文體旅遊創新區，並重新包裝海濱長廊，引入商業化元素。另外，立法會議員邵家輝稱，建議擴大內地赴港澳個人遊城市之餘，應盡快恢復一簽多行安排。