飛機租賃稅務優惠新例通過　當局料20年內GDP增4000億元

《2023年稅務(修訂)(飛機租賃稅務寬減)條例》本周三(21日)獲三讀通過，運輸及物流局局長林世雄表示，新法例通過是維持香港作為國際航空樞紐的重要舉措，當局會落實5項優化措施，吸引更多飛機租賃公司落戶，預計香港在未來20年間，會有共約3,100架飛機會經香港平台出租，在第20年或之前，將會創造超過1,000個直接及約2萬個間接就業職位，並可在20年間累積增加本地生產總值超過4,000億港元。

林世雄今日(24日)在網誌指出，飛機出租商多屬全球性企業，沒有地域限制，稅務優惠是吸引它們落戶的主要因素，故新法例通過是維持香港作為國際航空樞紐的重要舉措。他提出，當局將落實5項優化措施，包括向合資格飛機出租商在就購買飛機所招致的開支，提供一次過的扣稅優惠；擴闊飛機租賃稅制的涵蓋範圍，包括連機組人員及相關設備等一併出租的「濕租租約」，以及有融資成分的「融購租約」，並取消租約年期須為至少1年的要求。若合資格飛機出租商，因購置飛機而向香港境外的非相聯融資人借錢，不論是否財務機構，所產生的利息可獲扣除

當局又賦予「飛機租賃活動」一詞較廣泛的定義，不論飛機的承租人是否飛機營運商，飛機出租商都能獲得相關稅務優惠。當局亦會為合資格飛機出租商和飛機租賃管理商訂明門檻要求，以確保稅制符合經合組織的規定。新法例生效期會追溯至去年4月1日起實施。林世雄預計，引入優化措施後，香港在未來20年間，會有共約3,100架飛機會經香港平台出租，在第20年或之前，將創造超過1,000個直接及約2萬個間接就業職位，並可在20年間累積增加本地生產總值超過4,000億港元。