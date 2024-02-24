鼓勵長者多做運動　當區推18區公園集印換禮品等活動

康樂及文化事務署將推出一系列關愛長者、殘疾及有需要人士的節目及措施，在18區公園舉行「活力萬年青」獎勵計劃、「借遮遊園計劃」及「戶外健體訓練簡介會」今日(24日)起舉辦，以鼓勵長者多做運動，促進身心健康。同時，康文署網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」會增設「關愛專頁」，為長者和有需要人士提供一站式文康資訊。

「活力萬年青」獎勵計劃今日起至8月31日推行，60歲或以上長者可到18個指定公園辦事處，索取遊園記錄卡及公園地圖，並以指定公園內3個「打卡點」所提供的印章，在記錄卡上蓋印。首1.8萬名在5個指定公園的「打卡點」，集齊15個不同蓋印的長者，便可攜同記錄卡到康文署轄下的綠化教育資源中心，或18個指定公園辦事處換領禮品，先到先得，派完即止。

此外，「借遮遊園計劃」方面，60歲或以上長者到訪18個指定公園時，可因應需要在公園辦事處或指定雨傘借用處，向場地職員出示身份證明文件，完成簡單的登記手續後，即可借用雨傘於公園範圍內使用，每人每次限借一把，借完即止。借用人須在借傘當日離開公園前，須將雨傘交還至公園辦事處或放進指定的「雨傘收集箱」。相關活動至8月31日結束。

康文署亦將由今日起至4月17日，陸續在指定時間、於18個大型公園的健身角，舉辦以長者為主要對象的免費「戶外健體訓練簡介會」，其間教練會指導參加者正確使用戶外健身設施、進行肌耐力及防跌等體適能訓練，以鼓勵參加者多做運動，改善平衡力及提升體適能質素。參加者可即場參與活動，毋須預先報名，完成後可獲紀念品，先到先得，派完即止。市民可於康文署網頁了解活動詳情。