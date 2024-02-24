工會倡推「三合一證件」　方便港人在內地生活

《東網》過去一直為民發聲，以「黑碼」為例，在建議內地當局盡快取消黑碼後，深圳當局隨即公布簡化程序，其後更全面取消黑碼。另外，就本港市民每日出入少不免帶着一疊卡，包括香港身份證、回鄉證、駕駛執照及八達通卡等。《東網》亦早已提議把香港身份證與回鄉證合二為一，過關便可一卡通行。至今日(24日)，有工會向內地提出類似建議，促請推出兼容中國居民身份證、回鄉證及港澳居住證的「三合一」證件，方便港人在內地生活及使用醫療服務。

議員黃國表示，港人在內地購買高鐵票，用身份證很難用自動售票機購票，又指在內地看醫生時，都是用不到回鄉證登記。為了更加便利港人往返內地學習、就業、創業、生活，建議一張新的中華人民共和國香港特別行政區的永久居民身份證，與中國居民身份證的標準規格統一，即18位的數碼安排，令未來身份證技術上，兼容到中國居民身份證、回鄉證、港澳居住證，變成三證合一。

黃又指，新的身份證體現「一國兩制」，既突出香港是中華人民共和國一個特別行政區，亦保留香港永久居民獨特身份，徹底解決現時回鄉證與內地身份證標準不一所帶來的種種問題和不便。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，相信此舉是「第一步」，長遠應將香港身份證以及回鄉證合併為一張證。他認為，分兩張卡屬於多此一舉、架床疊屋，形容1997年香港回歸前屬於不同政權，因此需要不同證件，但現時已不需要，故當局應向一張卡的目標邁進，讓兩地數據互通。