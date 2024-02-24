3周收集逾百個遭潑不明液體投稿　關注組指近半發生於旺角

女子下身遭潑不明液體，執法部門終拘捕一名疑犯。事件愈揭愈多，引起社會熱議。有關注「向私密部位潑灑不明液體」的社交媒體專頁表示，於成立短短3周內便收集到逾百個相關的受害經歷投稿，留意到執法部門今日以「破壞公眾體統」拘捕了一名涉及同類事件的男子，認為至少令事件不再停留在個人層面，而是集體的性暴力事件，不盡社會、執法部門、媒體都應該要正視。

專頁製作案發黑點的互動地圖，記錄受害人提供的事發地點，冀大眾可加倍留意周邊環境，地圖中可見案發地點遍及港九新界，其中以旺角最為嚴重，搜查「旺角」2字可找到43筆結果，佔現有總數據100個接近一半，另外銅鑼灣、灣仔等人多的地方亦曾有女性受害。

風兩蘭關注此類「向私密部位潑灑不明液體」的案件之侵犯者針對女性施襲的行為模式，並認為情況屬具有社會性的現象而非單一個別事件，強調性暴力包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味及沒有對方同意的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺。簡單而言，性意味加上不情願等於性暴力。曾經歷同類事件之當事人如有陪同報案或情緒支援之需要，可聯絡風雨蘭求助。