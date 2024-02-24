利是封年花勤回收　倡重用減廢更環保

農曆新年後，大量利是封、年花、賀年物品等成為垃圾。其中單計利是封，香港人每年約使用逾3億個，相當於砍伐16,414棵樹。《東呼即應》訪問了多個環保團體，介紹各種處理賀年物品的方法及途徑，分別有環團在商場擺收集箱回收利是封；亦有團體收集賀年食物，經挑選後派予基層市民，以免浪費食物；另有團體收集年桔，移植至鳳園蝴蝶保育區。不少人會摘年桔醃鹹柑桔，團體亦提醒，市面年桔是觀賞性植物，含有大量殺蟲劑，籲市民勿醃製後進食。

綠領行動在2009年開始回收利是封，並於每年派出近190萬個「新生利是封」，希望幫助市民源頭減廢，保持可持續發展的生活模式。綠領行動於即日起至3月17日在各區商場、不同商戶擺放利是封收集箱供市民回收，但市民亦要留意，並非全部利是封都能回收。

綠領行動助理項目經理鍾珮筠表示，一些生肖、姓氏、年份以及寫過字的利是封都不能重用，可能會直接回收，但市民未必知道，利是封由於染了紅色，回收過程會較困難且紙張回收質素亦不好。

新年不少人都會買年花布置家居，除了各區收集站有桃花回收，原來年桔也有可持續發展機會。環保協進會早在2010年就開始做年桔回收，至今已14年，共回收了1萬多棵年桔。環保協進會總幹事邱榮光表示，市民可以通過網上登記或電郵提早預約回收年桔。而回收的年桔會種在鳳園，本港9成的蝴蝶品種都在鳳園，而年桔葉很適合蝴蝶幼蟲食用。

本地農夫也很想將年桔用於圍邊或是進行年桔重用，但邱榮光指出，買回來的年桔，以前很多人喜歡在正月十五醃鹹柑桔，但這樣並不可取，因為柑桔是觀賞植物，殺蟲劑超標，他呼籲市民千萬不要食用。但過年後若繼續栽種，第二年結出的果實則沒有農藥，即可用於醃鹹柑桔。

對於過年期間的多餘食物，食德好高級項目主任黃煒霖表示，即日起至2月29日會在各區設置回收點，市民可以把過多的賀年禮盒及食品捐贈給基層，例如糕點或是毋需放雪櫃的食物、糖果、餅乾等可放入回收點，他們會在檢查後分門別類派發給基層市民。但他也表示，減廢要從源頭入手，市民送禮時不妨想清楚對方是否有實際需要。

積極回收賀年用品既保護地球，響應可持續發展理念，也為即將到來的「垃圾徵費」熱身，可謂一舉兩得。談到垃圾徵費港府因為宣傳不足、思慮不周引致許多問題，原定4月1日起生效的垃圾徵費推遲到今年8月，訊息混亂的情況似乎一點也沒有改善。

有「綠在區區」回收便利點的營辦商便指出平日收到的物品當中有1成至1成半屬於不能回收，會視為一般廢物棄置，擔心日後情況會持續甚至惡化，變相要營運商處理支付垃圾處理費用。回收物大增之下，下游承辦商有沒有足夠車輛和倉庫應付，這也是政府需考慮的問題。