三人墮公檢法騙案共失180萬元　誤信觸犯刑事按要求交「保釋金」

澳門「公檢法」騙案屢次發生，再有兩男一女受騙，共失款逾180萬澳門元。3宗案情相似，事主收到陌生來電後誤信自己觸犯刑事罪行，接受「視像調查」，以轉帳及現金交收方式向對方支付「保釋金」或「保證金」。當地執法部門正對案件展開調查。

首案中年女子去年12月中旬收到「福建中國電訊」職員來電，對方指事主名下電話發出多段詐騙短訊，並將電話轉至「公安局」，期間有「公安」表示事主涉及一宗500多萬元的詐騙案，要求事主購買一部新電話並下載一個電話軟件。事主照做並按對方要求同屏及提供銀行帳戶資料和密碼，與此同時「公安」要求事主用紙遮住電話屏幕，聲稱正調查帳戶情況，隨後着事主等候消息。直至上月底，「公安」再與事主聯絡，要求事主支付80萬澳門元「取保候審」，事主未疑有詐，將所有款項集中轉至對方提供的銀行帳戶，聯同向友人借取的14萬港元，合共籌得80萬澳門元。事主本月20日收到銀行職員電話，查詢帳戶情況後告知事主可能被騙，事主檢查後發現帳戶內的80萬澳門元被人全數轉走，隨即報案。

第二宗案件的中年男事主同樣於去年12月中旬收到電話，對方自稱「蘋果公司」職員，指事主蘋果帳號多次刷卡及申請退款，隨後又有「福州公安」指事主涉及一宗清洗黑錢案件，並導致一人自殺身亡。負責案件的「檢察官」要求事主支付100多萬元人民幣「保釋金」，事主信以為真，多次向對方指定帳戶轉帳合共接近61.3萬澳門元，但事主本月15日再收到「檢察官」電話指案件已完成調查，要求事主再支付10萬澳門元「保證金」，事主起疑與朋友討論後方知被騙，。

最後一宗案件事主為一名中年男子，事主上月25日接到「澳門入境處」來電，對方聲稱事主名下電話發放大量非法賭博短訊，並將電話轉接至「廣州公安」後，「公安」表示事主名下的銀行帳戶涉及一宗200多萬元人民幣的跨國洗黑錢案。事主信以為真，按指示將款項至香港某銀行帳戶用作「取保候審」，期間事主收到銀行職員通知指帳戶有問題未能完成轉帳，隨後事主按「檢察官」要求，上月上旬先後兩次到關閘廣場及黑沙環區某小巷將40萬港元現金交予3名男子。事後事主一直未有接到對方消息，致電廣州公安局查後方知被騙，損失40萬港元。