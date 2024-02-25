東方日報A1：變態男潑暖液靠害　鬧市少女陷股災

疑鍾情「美臀美背」的中年男子，近月在旺角及銅鑼灣等地區街頭，多番針對穿淺色長褲的年輕女性，以不明溫暖液體潑向對方臀部及背部引發鬧市「股災」。過去一個月至少有9名女子報案，有人更在一小時內兩度中招。執法人員追查後，前日在銅鑼灣街頭以涉嫌「破壞公眾體統」，拘捕一名疑向少女埋手的地盤男工，並懷疑他與13宗同類案件有關。消息稱，疑犯無情緒問題，惟有人聲稱「控制唔到自己」而用熱水潑向受害人長褲。

今年1月20日至本月18日，執法部門接獲9名（16至32歲）女子報案，她們不約而同報稱在旺角西洋菜南街及旺角港鐵站一帶逛街期間，被人從後向上背及臀部，淋潑淺色無味、且帶微微溫暖的不明液體，有人更在一小時內兩度被潑不明液體。執法部門遂檢走事主衣物，以便化驗及確認該些液體的性質。

同時，人員經情報分析及翻查「天眼」片段後，鎖定懷疑涉案人士。至前日下午約5時45分，人員在銅鑼灣記利佐治街發現可疑人士行蹤，當時他快步走近一名17歲少女，懷疑以保溫壺向其臀部淋潑不明液體。人員經初步調查後，以涉嫌「破壞公眾體統」罪，拘捕該名姓李（56歲）本地男子，並檢走其身穿的衣服及該保溫壺。

據了解，疑犯報稱地盤工人，助查時對答如流，相信他沒有情緒問題，初步調查顯示他涉嫌與13宗同類案件有關。消息指，有人專向穿淺色長褲的女性埋手，並聲稱因「控制唔到自己」而用熱水潑向受害人長褲。

執法部門呼籲其他同類受害人或目擊事件的市民提供資訊。「破壞公眾體統」罪是非常嚴重罪行，根據《普通法》，一經定罪，最高可被判監禁7年。

「變態」潑液事件引起全城女士恐慌！有黃小姐表示未曾遭人潑不明暖液，但形容事件「好得人驚」，若遇到此類變態男子，首要保障自己安全，並第一時間報案及盡力截停對方。另有韓小姐稱定必嚴詞怒斥對方，並會着人幫忙絕不姑息。郭小姐則謂遇上此類事件必會大喊求援，務必把對方繩之以法；有劉小姐不諱言「好驚」，若遇上這等變態男子必會質問對方，若他仍未罷休，她必定報案處理。

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