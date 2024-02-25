當局下月敲定華富邨遷置方案　首批2026年搬同區公屋

政府將於今年第一季公布港島南區華富邨重建計劃，有傳媒引述消息指， 房委會將於下月中旬，敲定港島南區華富邨分階段遷置方案，首批居民最快2026年遷往同區新公營房屋。不過，政府在南港島線西段棄用重鐵，原定在重建第一期擬設立的華富站，或現變數，政府消息指未來或以鐵路發展配合重建，會適時公布重建詳情，爭取今年決定替代運輸系統的合適技術方案。

據了解，華富邨重建計劃將分三階段重建，房委會資助房屋小組及商業樓宇小組最快3月中旬舉行聯席會議，審議清拆華富邨建議遷置及相關安排，據悉或包括公布分階段清拆日期、給予清拆項目受影響租戶通知期、合資格商戶和街市檔戶可獲發津貼等。

不過，運輸及物流局早前公布擬建的南港島線西段因重鐵爬升能力有限及該區地勢差距大等問題而棄用重鐵，原本該線途經華富邨並設有車站，但房署早前規劃重建時主要配合重鐵，現時新系統走線及車站位置未定，存在變數，需盡快協調以免影響重建。據知運輸及物流局和房屋局會保持緊密溝通，任何替代重鐵方案都會避免影響重建計劃。

房屋署回應傳媒查詢時稱，正敲定華富邨有序分期清拆、原區安置及重置配套設施等安排，會適時公布詳情。運物局回覆稱，當局正研究有否合適替代運輸系統能滿足南港島線西段走線運輸需求，同時提高項目技術可行性及整體成本效益，包括地區公共運輸需要及系統載客量、建造系統所需佔用空間、系統可持續性、建造及營運成本效益，以及對鄰近持份者及環境影響等。局方重申，政府目標是今年內敲定合適技術方案。

華富邨落成超過半個世紀，提供約4,800個單位。按照政府3年前公布的建議重建方案，該邨各幢大廈分三期拆卸，第一期重建受影響租戶最快2026年遷往華景街、華富邨以北和華樂徑的公營房屋；第三期即華翠樓和華景樓租戶，則搬往華富邨原址重建的公營房屋，入伙日期預計在5個接收屋邨全部樓宇落成入伙後10年，預計要到2041年，才可完成整項重建計劃。