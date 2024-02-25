城巴氫能巴士今日首航　有巴士迷怕冇位坐　凌晨起排隊等足8句鐘

城巴旗下全港首輛氫能巴士，今日(25日)正式投入服務。早上大批巴士迷在啟德的巴士站排隊搭車，部分人自備橫幅，有巴士迷直言心情興奮，昨晚徹夜難眠，有人更等足8句鐘，凌晨3時已到場排隊，怕遲來沒位坐。該氫能巴士為20號線，來往啟德至長沙灣，途經九龍城、油尖旺及深水埗，只需加氫10分鐘便可行駛400公里，過程只會產生水，不會排出廢氣，首個月每日會有6至8班車。

今早在啟德巴士站，大批巴士迷排長龍等候乘坐氫能巴士的首程車，城巴亦有職員，向每一位乘搭首班車的乘客，派發記念品。由城巴提供的片段可見，上車的絕大部分為男性巴士迷，部分人手持自製橫幅，有人取得紀念品後表現興奮。而有巴士迷指為了乘搭首班車，昨晚不睡眠。也有巴士迷直言被全球唯一一輛三軸雙層氫能巴士吸引，有人更凌晨3時已到場排隊，而巴士上午11時才開車，他等足8小時，原因是擔心遲來沒有位置坐。

城巴這輛零排放轉型計劃「#Mission Zero」下的雙層氫能巴士，行駛九龍區窩打老道線20號線。首階段氫能巴士會行駛為期一個月，每日提供6個至8個班次，穿梭九龍城、油尖旺和深水埗的九龍心臟地帶。城巴會收集氫能巴士的載客量和續航力等表現，並將逐步增加氫巴的覆蓋路線以及班次。

資料顯示，城巴於2022年引入全港首輛氫能巴士進行試驗，氫的使用在全球各地愈趨普遍，是應用於商用車輛的環保能源。氫能車輛能應付山路及斜坡，續航力可媲美柴油車輛，並有更佳的環境效益，且加氫過程僅需約10至15分鐘，故具備成為香港主流交通運輸能源的潛力，有效改善路邊空氣質素。