黎智英涉違國安案周一續審　料控方完成對證人的主問

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，上周五（23日）審訊暫停一天後，周一（26日）上午會在西九龍法院（暫代高院）重新恢復審訊。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，將繼續以從犯證人身份出庭作供，預料控方在周一會對陳沛敏完成主問，接下來會由辯方盤問陳。

上周五因為終審法院開庭處理，黎智英等7人涉嫌組織及參與2019年8月18日未經批准集結案，其中何俊仁和李柱銘是由資深大律師彭耀鴻代表，而彭耀鴻正是黎智英涉違國安法一案的辯方代表律師，因此，這宗國安法的審訊需暫停一日，至周一復審。

前蘋果副社長陳沛敏是本案第二名從犯證人，據她早前供稱，黎智英對中共較批判，會在專欄談制裁，而《蘋果》評論則傾向支持制裁。《蘋果》比較支持及諒解示威者，以她理解，黎智英為打「國際線」，遂開設英文版《蘋果》，黎亦不諱言希望美國政治人物訂閱，以得到政治庇護。陳在庭上坦言，黎智英對新聞的意見，會影響編採決定。庭上披露，黎要求《蘋果》英文版着重大陸新聞，認為「疫情肆虐後掀起的反中情緒」，是美國人最需要看。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，他們將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。

就着前述的終審上訴案，黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭6人提上訴，高院上訴庭去年駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申請終極上訴。律政司亦不服得直裁決。終院周五開庭一併處理，終就部分議題批准7人上訴許可；但駁回律政司終極上訴許可申請。

案件編號：HCCC 51/2022