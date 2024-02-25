單字「D」牌2020萬元成交　創車牌拍賣史上第3高

再有單字英文車牌登場下，運輸署今日(25日)舉行的新春車牌拍賣競投激烈，尤其英文單字「D」牌以2,020萬港元成交，創車牌拍賣史上第3高。拍賣會今午公開拍賣49個車牌，當中48個屬傳統車牌，不少為「好意頭」的數字，例如諧音發相關的「AA8888」、「WE88」、「XX1888」、「UU3388」等，但焦點依然落在第26個拍賣的單字母「D」車牌身上。

在約下午3時半，運輸署開始拍賣底價為5,000港元的「D」牌，第一口價已高達500萬港元，第12口價則達506萬港元，其後兩名準買家為求心頭好爭持不下，每口叫價增至5萬港元一口。終於在接近4時，「D」牌以2,020萬港元成交，破2017年「V」牌的紀錄。

至於首10個拍賣的車牌中，底價3.1萬港元的「XX 1888」叫價最高，最終以9.8萬港元成交，其次高價是「FU 222」，底價1.2萬港元，以6萬港元成交。而首個拍賣、底價為4,000港元的傳統車牌「CK686」，以5,000元成交。另外，首20個拍賣的車牌中，有9個無人出價而需收回。

根據過去資料，5大高價成交中有3個為單字英文車牌，最貴的新春車牌是在2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000港元，跳至500萬港元，最終經過119口叫價下以2,600萬港元成交，成交價是底價的5,200倍。其次為去年拍賣的「R」，以2,550萬港元成交。單字英文「D」車牌早前已獲業界估計成交價可達千萬港元計。