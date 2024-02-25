近70%基層最重視交通配套　惟簡約公屋僅三選址位於市區

本港基層住屋難，香港社區組織協會與基層劏房居民今日(25日)發布「基層對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見」問卷調查報告，訪問逾300名基層市民意見，調查結果顯示近70%人認為交通是他們最重視的原因，故房屋項目選址遠較房屋類型重要，促政府在發展地區偏遠的簡約公屋項目時，加強就業及交通配套等支援，讓過渡屋及簡約公屋並行，同時放寬八二比例，配合告別劣質劏房政策，令劏房居民有安置支援及可以住至分配公屋。

調查由去年11月至今年1月期間進行，共訪問了345名基層市民對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見。結果最多受訪者表示交通(69.3%)為他們是否申請不同房屋項目最重視的原因。不過，現時政府公布的8個「簡約公屋」項目只有3個位於市區，分別為牛頭角彩興路、啟德世運道，以及柴灣常安街，預計可提供1.46萬個單位，只佔整體一約一半，社協恐未能完全回應基層需要。

在入住資格上，有40%人期望日後「簡約公屋」及「過渡性房屋」可發揮不同角色，在入住資格上作互補，「簡約公屋」集中照顧輪候公屋滿3年人士；「過渡性房屋」將讓輪候公屋未滿3年人士申請，或按實際申請情況，在截止申請時，如輪候公屋滿3年者不足80%，就應立即自動放寬予未輪候夠3年公屋又租住惡劣居所的基層市民，應充分運用房屋資源，讓兩個項目產生協同效應。

自上屆政府開始，多個過渡性房屋項目陸續推出。截至去年10月，共有9,000個單位投入服務，未來亦將有1.2萬個單位推出，總數為2.1個單位。可惜相比起不斷增長的劏房住戶數目(現約12萬戶22萬人)，過渡性房屋的供應量仍然為杯水車薪。

調查亦發現，提供新界「過渡性組合房屋」及市區「簡約公屋」作選項時，只有14.5%選新界「過渡性組合房屋」，但將房屋項目與項目地區的組合對調，結果亦同時逆轉，同樣為「過渡性組合房屋項目」，但因位於市區，選擇入住的受訪者升逾一倍，達34.2%，調查結果顯示基層最大的考慮為房屋項目的選址。