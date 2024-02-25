港人生育意願稍微回升至26%　2萬蚊生育獎勵難成誘因

有組織進行「港人生育意願」問卷調查，發現「願意」生育的人數稍有回升，由去年新低24%升至26%，組織認為加政府推出了一系列鼓勵生育政策，加上今年有龍年效應，因此預測2024年的出生人口數字也有很大機會會回升。調查亦訪問了受訪者對於新鼓勵生育政策的意見，不少人都認為作用不大，其中受訪者對向新生嬰兒發放2萬元現金獎勵此項最多人談及的政策評分最低，10分中僅得3.14分。認為婦聯金錢資助金額數目不大，在現今百物騰貴的香港實在是幫助不大，因此未能為港人帶來很大的生育誘因。

香港婦聯訪問1,526名18歲以上的香港居民，發現港人生育意願稍有改善，社會服務經理謝玉玲指受到新冠肺炎疫情影響，經濟活動嚴重受挫，而且香港樓價依然維持高企，不少日常消費亦屬全球三甲之位，港人的經濟負擔已是百上加斤，再加上現時雙職家庭愈來愈多，特別是年輕夫婦，二人都需要工作以賺取可應付家庭開支的收入，在經濟壓力和照顧壓力的雙重影響下，普遍年輕家庭或女性不願意生育下一代，也是可以理解。

調查中亦指出，最願意生育的年齡組別是「40至49歲」，最不願意生育的依然是「20至29歲」，香港婦聯副主席、社會政策研究委員會委員陳純純認為反映「有仔趁嫩生」已過時。婦聯建議政府多做宣傳工作，宣揚生育兒女的正面資訊，締造生育良好氣氛，鼓勵年輕夫婦生育意願，同時亦可增設成立家長與政府1:1配對的子女成長基金，上限為20萬港元，可用於子女的學習或託兒照顧等方面，減輕年輕夫婦照顧嬰幼兒的經濟壓力。