受財政影響青年限制自我發展　組織倡設兒童發展戶口

有組織進行《青年發展需要質性研究報告》，訪問19名不同背景的本地青年，發現他們的「個人發展」、生活壓力、希望感，均受財政資源所影響，並期望政府可以設立「兒童發展戶口」。該組織認為政府現行「精準扶貧」政策未能應對青年發展需要，建議設立「兒童發展戶口」真正減輕青年生活壓力，增加青年希望感及發展機會。

不少受訪者均認為財政資源十分重要，更有機會限制自我發展，有受訪者更指曾因為學資處審批貸款時間太長，幾乎無書讀，令他意識到「無錢就乜都做唔到」。亦有青少年對日常生活的支出項目和金額感到氣餒，指當18歲時支出項目增加，會感到更加氣餒，更有青少年因財政資源匱乏所帶來的不安全感令青少不敢展望人生目標，「到頭來都係應付生活安排為主，所以都唔敢諗人生目標住。」

關注學童發展權利聯席指出，「共創明TEEN」與「兒童發展基金」的受惠期限只有1年和3年，家庭儲蓄及政府資助必須在指定時間使用，未能真正為青年建立資產，青年缺乏資源，只能為自己未來設限，甚至影響其求學、就業發展、家庭、朋輩與戀愛伴侶之間的關係。聯席建議參考部分國家或地方建立兒童發展戶口，鼓勵父母為子女的未來需要，尤其是教育、醫療和個人發展等方面進行儲蓄，支持孩子長遠發展和追求。