黃大仙「可悅居」啟用　房屋局料入住率破100%成過渡屋之冠

黃大仙過渡房屋「可悅居」落成啟用，提供200多個單位，可供約500人入住，租金低至2,500港元。房屋局今日(25日)指項目初期已收到1,300份申請，料單位能不斷流轉，入住率能逾100%。有居民指項目地理位置佳，租金較劏房平，有助改善其與子女的生活。

樓高4層、五顏綠色的「可悅居」位於黃大仙祠旁的停車場，分別提供111個1至2人單位，以及115個3至4人單位，租金介乎2,500至5,800港元，料可住約500人。其中3至4人單位面積約200平方呎，內裏已安裝冷氣機、熱水爐，但未有配備其他生活傢俬、電器等設備。

房屋局局長何永賢在啟用典禮致詞時表示，可悅居開放申請初期時已收到1,300份申請，認為成績理想，有信心入住率能超過100%，即部分住戶「上樓」，入住公屋後會交回單位，由其他有需要人士入住，料能成為過渡性房屋入住率之冠。她續指，今年將會有1.06萬伙過渡性房屋落成，亦會推出3萬伙簡約公屋，協助住在劏房等不適切居所的人士。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長則指，嗇色園屬下學校老師將義務為「可悅居」中小學生提供網上學習支援，亦有由專責社工為有需要住戶提供服務轉介，而他們於嗇色園屬下診所可優先應診等。

「可悅居」在上月起已陸續入伙，可住最少兩年。住戶何女士上月中與子女搬入3人單位，指居所鄰近港鐵站及商場，地理位置優越，亦方便子女到觀塘區上學。她又提到，渡性房屋較過去所居住劏房的租金便宜，加上面積較大，相信有利子女成長。