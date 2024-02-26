港怡推內電療法抑頭頸癌復發　置入導管無痛照射翌日可上班

頭頸癌屬本港第5大癌症，2021年新增近3,000宗個案，死亡率則高達3成。港怡醫院宣布一項名為「內電」療法的新式癌症治療方法，能減少傳統療法對患者的傷害及副作用，並有效降低患者癌症復發率，一般而言「內電」療法與傳統電療的費用相若。有曾接受「內電」的喉癌患者表示，治療過程不會感到痛，且翌日可上班。

港怡醫院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、臨床腫瘤科名譽顧問醫生顏繼昌表示，單靠手術切除頭頸腫瘤的頸部淋巴復發病人，在之後的復發率超過5成，而且復發後癌細胞有機會轉移至其他部位，之後若再接受手術對患者身體的傷害亦較大。顏續稱，若在手術之後或曾接受過放射治療而復發的患者可以通過「內電」放射治療，「內電」療法是將輻射放射源通過導管在體內照射腫瘤的一種療法，可以很大程度上減少放射治療的副作用。

曾患喉癌的姜先生在2021年確診喉癌3期，他在接受兩次化療及35次電療後，癌細胞被完全清除，但後續覆診時被發現腫瘤復發迹象，且腫瘤包圍了氣管與一些重要器官，被指不宜切除腫瘤。姜在去年轉院求醫，接受腫瘤切除手術，以及10次「內電」療法治療，現已恢復正常生活，僅需定期覆診。他續稱，在接受「內電」治療時即便要放入體內的導管長約20厘米，但完全不會感到痛，甚至做完治療後第二日仍能上班。

港怡醫院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、整形外科科名譽顧問醫生陳汝威則表示，若要將癌症根治就必須擴大切除，而在頭頸癌的治療上擴大切除勢必會影響到其他器官。但癌症復發擴散至其他遠端器官的可能性較小，大部分都是在原發位置或淋巴位置復發。陳希望，通過手術和「內電」療法減少傳統療法對患者傷害，盡可能保留患者器官及其功能，同時盡量降低患者的復發機率。