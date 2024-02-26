均安欠薪停工　路政署被轟知情不報

均安建築有限公司負責的工程項目，近年屢次爆出延誤和欠薪問題，更出現有遭拖薪建築工人示威的情況。本報在去年9月曾報道該承建商負責的工程，其中連接觀塘振華道及樂華南邨的行人隧道興建兩部升降機停工，對於承建商財困，有區議員更斥路政署知情不報。路政署當時回覆本報查詢時表示，已要求有關承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，承建商亦應政府要求，自願暫停相關公共工程合約的投標資格。

本報去年發現該承建商早於2022年，在橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街，以及橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨等兩個項目，均有出現財政問題，更拖欠僱員薪金，連同早前爆出因財困導致延誤的觀塘樂華邨共3項工程，出現資金不足影響工程的情況。

其中樂華南邨的工程在2019年10月動工，原定2023年第3季完工，及後推遲至2023年第4季。去年9月觀塘區議會轄下交通發展及運輸委員會討論有關項目，路政署人員匯報該外判承建商因財困而無法開工，而原來部門早於3月得悉，卻一直沒向觀塘區議會報告。有區議員批評路政署監管不當，且「知情不報，漠視區議會」，做法對區議會「相當唔尊重」，又質疑署方在過去兩年沒有在文字報告中詳細交代工程進度，即使交代亦只向當區區議員交代，更沒有在文字報告中交代工程公司出現財困。

當時有區議員引述路政署代表指目前沒有更改竣工時間，仍以2023年第4季完工為目標，但被質疑項目現時只完成升降機地基工程，質疑年底未必能夠完工，估計項目延工會影響逾萬人，更令輪椅使用者需要花多10分鐘時間另覓地方過路。本報記者當時亦到有關工地視察，發現現場沒有工人工作，估計工程僅為初步階段，目測只完成升降機地基工程。

當時本報曾就事件向路政署查詢，該署回應時指承建商工程進度緩慢，已敦促承建商盡快調配資源，以改善工程進度，並已向承建商發出警告信，以及在承建商的評審報告中反映工程進度緩慢問題，並已要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，承建商亦應政府要求自願暫停相關公共工程合約的投標資格。