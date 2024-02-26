東方日報A1：9暢道變阻道　逼兜路虐老

自2012年推出的「人人暢道通行計劃」不單止龜速進行，多年來獲撥款逾70億元，政府卻監管不力。早前取得政府2.68億元合約承包14項升降機工程項目的承建商，約半年前先後爆出停工兼財困醜聞後，拖近半年政府才採取行動中止該公司合約，餘下9個工程「爛尾」，暢道變阻道，長者繼續要兜路行。路政署回覆稱於今年3月初再就工程進行招標，並爭取於年中展開工程。有議員直言感到無可奈何，因再拖下去並不理想，認為事件反映政府過往在公共工程「唔着緊」及可能把關不力，促負責官員加緊監督，「要當（所有工程）自己屋企門前工程咁着緊」。

均安建築有限公司獲批的2.68億元合約，負責為東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙內14條行人天橋或隧道加建升降機，項目在2019年10月動工，預計在2023年7月完工，惟不少工程拖延至今仍未完工，包括九龍城區內紅磡道近戴亞街的天橋工程、東區橫跨東區走廊近順泰道及觀塘區橫跨振華道近樂華南邨等。

路政署日前回覆本報查詢，指均安在有關工程合約下共完成為5條行人天橋或隧道加建升降機，並已開放予公眾使用，惟其整體表現未有改善，仍有9個項目未完成，為盡快令工程竣工，該署已收回相關工程合約內未完成的加建升降機工程項目，並正安排把收回項目與其他「人人暢道通行計劃」工程項目一併於今年3月初進行招標，爭取於年中重新展開有關工程，又指會向相關承建商追索因延誤所引致的損害賠償，以及重新展開工程所致的額外費用。路政署補充，指正作檢視在安全情況下，盡量減少被圍封的工地範圍。

針對有關事件，香港島東直選議員梁熙指負責公務工程公司財政狀況出現問題絕非孤例，早前負責東區柴灣疏水工程的公司都因破產要重新招聘。他認為有關事件反映政府過往在公共工程「唔着緊」，當局可能把關不力，直言「香港工程係好慢」，是次負責行人天橋工程出現問題，當局要重新招標，令市民又需要再等一段時間，促負責官員加緊監督和把關「要當（所有工程）自己屋企門前工程咁着緊」。

九龍東直選議員顏汶羽則歡迎當局收回合約，指承建商經多次重整後，仍未能按時完成進度，相信目前做法較以往與承建商糾纏為佳，期望新承建商可以加派人手，同時壓縮工序，令居民可盡快有升降機使用。

九龍中直選議員楊永杰表示，曾在立法會交通事務委員會上追問有關事件，當局指有與承建商討論財政狀況，而承建商曾稱將有內地資金注資，因此工程拖至近日才處理，認為當局需要查清楚承建商是否有「講大話」，而在3月重新招標為「無可奈何」，因為再拖下去並不理想，由於九龍城區內紅磡道近戴亞街的天橋工程目前有一半工程已經完成，希望重新招標後工程可於一年半內完成。

他強調日後再招標時要審視承建商的財政能力，按承建商能力批出工程數目，形容「得6個蓋（資金）開10個煲（工程）無用」，又指目前承建商投工程時會提供財務證明，他建議當局應進一步要求負責公司要多交一筆保證金，以確保工程不會「爛尾」。

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