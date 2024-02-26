元朗警署警車出閘釀意外　的士收掣不及兩車互撼

上周二(20日)凌晨近3時，一輛警車由元朗警署駛出至元朗體育路時，與一輛沿路行駛的新界的士相撞，事件中無人受傷，意外原因有待調查。

據的士「車Cam」片段所見，的士沿元朗體育路行駛，至元朗警署汽車出入口時，一輛亮着警示燈的警車由閘口駛出，兩車幾乎相撞時，的士司機立即響號示意，惟警車已駛出行線右車頭與的士左車頭相撞。的哥嘆息：「唉，咁樣殺出嚟，我睇唔到你。」其後兩名警員落車了解情況，片段就此結束。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。本月已發生5宗警車意外，18日中午12時許，一輛警察電單車與一輛私家車，沿油麻地佐敦道往加士居道方向行駛，至近志和街一燈位前，前方私家車疑因應交通燈號停車，尾隨警員疑收掣不及，電單車直撼私家車車尾。警員人仰車翻，左手受傷送院治療，私家車男司機無恙。

2月7日早上10時許，一輛警車在元朗宏達路近朗屏邨賀屏樓對出一燈位，疑收掣不及撞向一輛中型貨車的尾板，意外中無人受傷。據悉，駕車警員聲稱見貨車收慢已「踩迫力」，惟仍未能避過意外，懷疑機件故障釀禍。

另外，2月4日中午時分，一輛警察電單車沿東區走廊往銅鑼灣方向行駛，至鰂魚涌公園對開，與一輛掛有「P牌」的私家車相撞，涉事交通警員腳傷送院治理。此外，1日凌晨4時許，一輛警車沿薄扶林道往香港仔方向行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開懷疑因天雨路滑失控，剷上路中分隔石壆，撞毀一支交通燈柱及一個指示牌，再衝前約3米停下，警車車頭嚴重損毀，車頭蓋撞至摺起，車上警員未有受傷。