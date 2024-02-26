陳沛敏續作供　指黎智英被捕後無指示改變《蘋果日報》報道方向

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（26日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。陳形容黎智英作風較強勢，會好堅持自己看法。黎智英被捕後，她無印象黎指示改變《蘋果日報》的報道方向。

庭上展示2020年8月13日，《蘋果》頭版報道，題為〈黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路〉。陳沛敏確認，黎智英在2020年8月被捕，之後獲准保釋，到同年12月遭還押。陳說，沒有印象黎智英在8月至12月期間，曾說過要改變《蘋果》的報道角度。 陳坦言，黎智英作風較強勢，「會好堅持自己做法係啱」。由於黎是老闆，她基本上會按黎的指示行事。陳承認，在宏觀基本民主自由價值上，她和黎的取態可算一致，但就着具體路線、方法上，就不是每次都認同。

接着，控方另展示多篇《蘋果》頭版報道，包括2019年9月1日，題為〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆市民〉。陳沛敏說，黎智英覺得警暴違反公義，《蘋果》報道「831」事件的角度，是質疑警方有沒有使用過分武力。法官質疑，這報道屬陳述，而非提出疑問。陳同意是陳述。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022